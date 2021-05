Bollettino Coronavirus di Mercoledì 19 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi all’1,91% (Di mercoledì 19 maggio 2021) In data 19 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,13% (ieri +0,10%) con 4.172.525 contagiati totali, 3.741.149 dimissioni/guarigioni (+13.929) e 124.646 deceduti (+149); 306.730 infezioni in corso (-8.578). Ricoverati con sintomi -521 (11.018); terapie intensive -46 (1.643) con 70 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 287.256 tamponi totali (ieri 262.864) di cui 156.107 molecolari (ieri 125.370) e 131.149 test rapidi (ieri 137.494) con 86.178 casi testati (ieri 78.223); 5.506 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 1,91% (ieri 1,69% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 6,38% (ieri 5,69% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 936;Campania 634; Sicilia 603; Piemonte 515; Lazio 466; Puglia 433; Toscana 341; ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) In data 19l’incremento nazionale dei casi è +0,13% (ieri +0,10%) con 4.172.525 contagiati totali, 3.741.149 dimissioni/guarigioni (+13.929) e 124.646 deceduti (+149); 306.730 infezioni in corso (-8.578). Ricoverati con sintomi -521 (11.018); terapie intensive -46 (1.643) con 70 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 287.256totali (ieri 262.864) di cui 156.107 molecolari (ieri 125.370) e 131.149 test rapidi (ieri 137.494) con 86.178 casi testati (ieri 78.223); 5.506(target 4.311);totali 1,91% (ieri 1,69% – target 2%);/casi testati 6,38% (ieri 5,69% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 936;Campania 634; Sicilia 603; Piemonte 515; Lazio 466; Puglia 433; Toscana 341; ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 maggio: 5.506 nuovi casi, i morti sono 149 - SkyTG24 : Il bollettino con i dati di oggi - NewSicilia : #Newsicilia +++ CORONAVIRUS ITALIA +++ I dati Coronavirus in Italia aggiornati al 19 maggio 2021 - cocchi2a : RT @Virus1979C: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 maggio: 5.506 nuovi casi e 149 morti. - T7TorreSette : #Coronavirus #Italia, il bollettino del 19 maggio: 5.506 nuovi casi, 149 decessi -