Blue Whale Challenge | una condanna a Milano per atti persecutori e violenza privata

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Un anno e mezzo con pena sospesa e non menzione. Si è chiuso così – come riporta l’Ansa – il primo e unico processo celebrato davanti al Tribunale dinel quale una ragazza, ora di circa 25 anni, è finita imputata con le accuse diaggravati, per essersi spacciata per “curatore” nell’ambito della cosiddetta “” e per aver costretto, tramite i ‘social’, una minorenne di Palermo a infliggersi alcuni tagli sul corpo e ad inviarle le foto, come primo step delle 50 prove di coraggio. Il verdetto è stato emesso dal giudice monocratico della IX sezione penale Angela Martone. La vicenda, al centro di un processo durato due anni, era venuta a galla in seguito a una inchiesta sul fenomeno della ...

