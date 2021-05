Blocco navale per i migranti. Ecco perché la Meloni non ce la racconta giusta. Il Diritto internazionale lo vieta espressamente. E pure in caso di guerra c’è l’obbligo del porto sicuro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il mare calmo e il clima mite non sono certamente agognati con finalità vacanziere dai tanti, sempre troppi, migranti che sulle nostre coste vedono l’approdo ad una vita in cui i diritti umani siano riconosciuti e rispettati. Ovviamente, non tutti fuggono dalla guerra (come accade con i libici) e molti lasciano il proprio paese (Tunisia, Costa D’Avorio, Bangladesh) con in tasca solo il sogno di un futuro economico migliore per se stessi e per le proprie famiglie. Attraversano il mare sapendo di poter morire in quelle acque, ma qualsiasi cosa è percepita come preferibile alla disperazione che li affligge nei loro paesi natii. Anche noi italiani siamo stati un popolo di migranti e vivificare la memoria è un esercizio consigliato oggi più che mai. L’oggettiva drammaticità delle cause che spingono queste persone (p-e-r-s-o-n-e) a emigrare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il mare calmo e il clima mite non sono certamente agognati con finalità vacanziere dai tanti, sempre troppi,che sulle nostre coste vedono l’approdo ad una vita in cui i diritti umani siano riconosciuti e rispettati. Ovviamente, non tutti fuggono dalla(come accade con i libici) e molti lasciano il proprio paese (Tunisia, Costa D’Avorio, Bangladesh) con in tasca solo il sogno di un futuro economico migliore per se stessi e per le proprie famiglie. Attraversano il mare sapendo di poter morire in quelle acque, ma qualsiasi cosa è percepita come preferibile alla disperazione che li affligge nei loro paesi natii. Anche noi italiani siamo stati un popolo die vivificare la memoria è un esercizio consigliato oggi più che mai. L’oggettiva drammaticità delle cause che spingono queste persone (p-e-r-s-o-n-e) a emigrare ...

