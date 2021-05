Bloccare annunci e pubblicità sui cellulari

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Mentre navighiamo su Internet da smartphone può capitare di essere interrotti da fastidiosi pop-up pubblicitari, che si aprono occupando tutto lo schermo e impedendoci di cliccare in qualsiasi punto dello schermo. Queste fastidiose finestre spesso hanno finalità pubblicitarie, ma in molti casi nascondono anche link malevoli o sorprese poco gradite: evitarli è possibile, basta controllare se il sistema di blocco dei pop-up sia ancora attivo all'interno del browser in uso. In questa guida vi mostreremo i passaggi da seguire perleda telefono cellulare, agendo su alcune voci già presenti sui principali browser utilizzabili sui dispositivi Android e iPhone. Al termine della guida potremola maggior parte delle finestre pop-up che si apriranno durante la navigazione, bloccando anche quelle generate da virus e ...