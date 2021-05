Blitz alla sede Pfizer di Roma | i militanti di sinistra | “Vaccini gratis ovunque e per tutti”

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 19 maggio 2021)di, idi. Momenti di tensione stamattinadiin via Valbondione, dove un gruppo didel Collettivo Militant, del Fronte Gioventù Comunista e del Fronte Comunista ha calato striscioni a temadall’edificio e ha lanciato il corteo del 21 maggio contro il Global Health Summit.di, in via Valbondione, zona Labaro-Prima Porta, dove un gruppo didel Collettivo Militant, del Fronte Gioventù Comunista e del Fronte Comunista con fumogeni, ha calato ...