Bitcoin, oggi nuovo crollo del valore. Quotazione giù del 30%. I motivi e i rischi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il valore del Bitcoin è crollato del 30% "sprofondando" a quota 31.000 dollari dopo che nei giorni scorsi le quotazioni avevano toccato la cifra record di 65 mila dollari. E nuove nubi si addensano ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildelè crollato del 30% "sprofondando" a quota 31.000 dollari dopo che nei giorni scorsi le quotazioni avevano toccato la cifra record di 65 mila dollari. E nuove nubi si addensano ...

Advertising

gardinimattia1 : @cavicchioli No, un attimo. Non ho detto che ha fatto crollare lui oggi il prezzo di Bitcoin, ho detto che il messa… - loimattialoi : Si potrà pagare in #Bitcoin direttamente dal profilo #instagram del #brand ? ?? Ad oggi Instagram non supporta le… - AlexanderLandSp : RT @francelenzi: L'uscita dal #Bitcoin sembra leggermente affollata oggi. - cavicchioli : Flash crash di bitcoin terminato. E' iniziato oggi alle 14:30 ore italiane a quota 37.650$, ha toccato un picco m… - Keynesblog : RT @francelenzi: L'uscita dal #Bitcoin sembra leggermente affollata oggi. -