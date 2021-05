Bitcoin | nuovo tonfo dopo lo stop dalla Cina

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Le autorità di Pechino: le criptovalute non saranno accettate come forma di pagamento. Altro scossonei tweet di Elon Musk

In attesa di fare chiarezza su questa questione, ungancio ha colpito in faccia il. Questa volta sono state le autorità cinesi a scendere in campo a gamba tesa, annunciando l' ...attacco alle criptovalute da parte di Pechino, che teme speculazioni e scossoni improvvisi all'... Effetto negativo sui mercati pere le altre. Non è ancora un divieto totale, ma poco ci ...Le nuove limitazioni imposte dalla Cina alle transazioni mediante criptovalute fanno crollare le quotazioni di Bitcoin, che scendono ...È stata una decisione della Banca centrale cinese a far crollare le quotazioni dei Bitcoin e dei suoi concorrenti ...