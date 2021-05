Bitcoin | Cathie Wood resta ottimista | aumenterà fino a 500 mila dollari

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – I crolli registrati nelle ultime ore non hanno fatto cambiare idea sul, fondatrice e CEO di Ark Investment Management, società di gestione degli investimenti. L’economista e analista finanziaria, da sempre una delle voci più ottimiste sul futuro della criptovaluta con maggiore valore al mondo, si aspetta ancora che ilraggiunga un prezzo pari a 500.000. In un’intervista a Bloomberg TV,si è anche detta poco preoccupata dalle critiche di Elon Musk alper quanto riguarda il suo impatto ambientale. Una volta incorporate le energie rinnovabili nella tecnologia di mining del, “Elon tornerà e farà parte di quell’ecosistema”, ha detto la CEO di Ark. Nonostante la sua convinzione che il ...

La società di pagamenti Square di Dorsey e la società di gestione patrimoniale Ark Invest diWood hanno collaborato a una ricerca secondo cui l'estrazione dinon è dannosa per l'..