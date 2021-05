Bitcoin Cade Dopo Che Elon Musk Ha Suggerito Che Tesla Potrebbe Aver Scaricato Le Partecipazioni Della Criptovaluta (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Il CEO di Tesla Elon Musk ha implicato in uno scambio di Twitter domenica pomeriggio che il produttore di veicoli elettrici ha venduto o Potrebbe vendere il resto delle sue Partecipazioni in Bitcoin, facendo scendere il prezzo Della Criptovaluta. Musk è stato un grande sostenitore delle criptovalute, aiutando a raddoppiare i prezzi delle monete digitali, incluso Bitcoin, più volte nell’ultimo anno. Bitcoin Cambia Trend Dopo Elon Musk Tweet? Una potenziale vendita arriva pochi giorni Dopo che Musk ha detto che la società prevede di detenere piuttosto che vendere il Bitcoin che già ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Il CEO diha implicato in uno scambio di Twitter domenica pomeriggio che il produttore di veicoli elettrici ha venduto ovendere il resto delle suein, facendo scendere il prezzoè stato un grande sostenitore delle criptovalute, aiutando a raddoppiare i prezzi delle monete digitali, incluso, più volte nell’ultimo anno.Cambia TrendTweet? Una potenziale vendita arriva pochi giornicheha detto che la società prevede di detenere piuttosto che vendere ilche già ...

Advertising

nuovasocieta : Bitcoin Cade Dopo Che Elon Musk Ha Suggerito Che Tesla Potrebbe Aver Scaricato Le Partecipazioni Della Criptovaluta - donbeernam : @TizianoTridico Perciò noi retail dobbiamo far perdere pian piano dominance a bitcoin, queste cose che cade la prim… - fintechIT : RT @giolanalisys: #CoinBase, la piattaforma #Fintech del #Bitcoin barcata un mese fa al #NASDAQ a 250 usd ad azione, cade in ribasso del 4%… - giolanalisys : #CoinBase, la piattaforma #Fintech del #Bitcoin barcata un mese fa al #NASDAQ a 250 usd ad azione, cade in ribasso… - viadellaspiga : #Bitcoin è il padre , se cade lui cadono anche i suoi figli..PlanT -