Bill Gates non è mai stato buono

Ancor prima di diventare un filantropo (e più recentemente un marito discutibile), il fondatore di Microsoft era stato criticato per aver raso al suolo ogni forma di concorrenza nel mercato dell'informatica imponendo gli standard della sua azienda a tutti gli utenti Forse in pochi lo ricordano ma prima di essere stato uno dei filantropi più rispettati al mondo, Bill Gates è stato uno degli uomini più odiati. C'è stato un periodo in cui Microsoft, a livello informatico, incarnava il nemico di ogni libertà, un po' come oggi Amazon lo è delle librerie, e, di conseguenza, Bill Gates era l'uomo da detestare. In particolare, il fondatore della Microsoft era stato criticato per aver operato in modo scorretto al fine di guadagnare il ...

