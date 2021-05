Berti: «Brozovic? Si faccia passare il mal di pancia. Eriksen sacrificabile» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nicola Berti ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Brozovic e Conte. Le parole dell’ex nerazzurro Nicola Berti ha parlato alla Gazzetta dello Sport sia del futuro di Brozovic che del futuro di Conte. Brozovic – «Mal di pancia? Se lo faccia passare. Brozo è fondamentale per gli equilibri dell’Inter e se gioca sempre un motivo ci sarà. Conte ha capito che tra chilometri percorsi, grinta, capacità di non tirare mai indietro il piede e di ripulire palloni sporchi, al croato non si può rinunciare. Chi sacrificherei? Questo gruppo non va toccato. Vinto lo Scudetto, bisogna andare a prendersi la Champions. Perché noi la giochiamo, mentre altri…». JUVE E MILAN FUORI DALLA CL – «Speravo nella doppietta, ma la Lazio si è inceppata… Visto che avevo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nicolaha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro die Conte. Le parole dell’ex nerazzurro Nicolaha parlato alla Gazzetta dello Sport sia del futuro diche del futuro di Conte.– «Mal di? Se lo. Brozo è fondamentale per gli equilibri dell’Inter e se gioca sempre un motivo ci sarà. Conte ha capito che tra chilometri percorsi, grinta, capacità di non tirare mai indietro il piede e di ripulire palloni sporchi, al croato non si può rinunciare. Chi sacrificherei? Questo gruppo non va toccato. Vinto lo Scudetto, bisogna andare a prendersi la Champions. Perché noi la giochiamo, mentre altri…». JUVE E MILAN FUORI DALLA CL – «Speravo nella doppietta, ma la Lazio si è inceppata… Visto che avevo ...

