Beffa Atalanta: tre giocatori squalificati per la Coppa Italia 2021/22 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tre calciatori dell'Atalanta salteranno la prima partita della Coppa Italia 2021/22: squalificati dopo la Juventus Pessime notizie per l'Atalanta. Ruslan Malinovskyi, Josip Ilicic e Rafael Toloi salteranno la prima partita della Coppa Italia 2021/22 per squalifica. L'ucraino e lo sloveno erano diffidati e sono stati ammoniti in finale contro la Juventus, mentre il difensore italo-brasiliano ha rimediato un'espulsione dalla panchina per proteste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

