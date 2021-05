“Beccato con lui, col bacio”. Giovanni Ciacci in dolce compagnia. La foto del nuovo amore (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giovanni Ciacci è uno dei volti più noti della televisione italiana. Lui è protagonista con Adriana Volpe al programma ‘Ogni Mattina’, ma ha anche tentato di intraprendere una nuova avventura televisiva cercando di sbarcare a ‘L’Isola dei Famosi’. Ma purtroppo per lui le conseguenze legate alla malattia da coronavirus si sono fatte sentire e non è stato in grado di superare i test fisici necessari. Ora il suo nome è uscito nuovamente fuori non per l’ambito lavorativo, bensì per altro. Infatti, è divampato improvvisamente il gossip, grazie al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Lo stylist è stato infatti pizzicato con una persona in atteggiamenti eloquenti, che non lasciano spazio ad equivoci. Ebbene sì, sarebbe stato fotografato proprio in compagnia della sua nuova dolce metà. Lo scatto non mente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)è uno dei volti più noti della televisione italiana. Lui è protagonista con Adriana Volpe al programma ‘Ogni Mattina’, ma ha anche tentato di intraprendere una nuova avventura televisiva cercando di sbarcare a ‘L’Isola dei Famosi’. Ma purtroppo per lui le conseguenze legate alla malattia da coronavirus si sono fatte sentire e non è stato in grado di superare i test fisici necessari. Ora il suo nome è uscito nuovamente fuori non per l’ambito lavorativo, bensì per altro. Infatti, è divampato improvvisamente il gossip, grazie al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Lo stylist è stato infatti pizzicato con una persona in atteggiamenti eloquenti, che non lasciano spazio ad equivoci. Ebbene sì, sarebbe statografato proprio indella sua nuovametà. Lo scatto non mente ...

