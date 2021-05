Beautiful | anticipazioni italiane | KATIE furiosa con SALLY | ecco perché

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Le bugie hanno le gambe corte eSpectra (Courtney Hope) lo imparerà a sue spese nelle prossime puntatedi. La stilista non riuscirà infatti a nascondere a lungo di non essere mai stata in fin di vita e, oltre a Wyatt Spencer (Darin Brooks) e Flo Fulton (Katrina Bowden), dovrà dare una spiegazione anche allaLogan (Heather Tom), la prima alla quale ha raccontato la grossa menzogna. Leggi anche:puntata di mercoledì 19 maggio 2021, trame:e il piano con la dottoressa Penny Escobar Se seguite i nostri post dida diverso tempo, sapete già cheha messo in scena la sua malattia con la complicità della ...