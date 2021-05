Beautiful Anticipazioni 19 maggio 2021 | Sally combattuta La ragazza non sa se

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Scopriamo lee le Trame didel 19. Nella Puntata in onda su Canale 5,è molto, non sa se accettare la proposta di Wyatt di gettarsi tutto alle spalle e tornare insieme. La Spectra non vuole che Wyatt scopra della sua malattia!

: Wyatt ha chiesto a Sally di tornare ad essere una coppia Lo Spencer torna da Sally, con il benestare di Flo . Wyatt lascia dunque il loro nido d'amore per andare ad assistere ...Le bugie hanno le gambe corte e Sally Spectra (Courtney Hope) lo imparerà a sue spese nelle prossime puntate italiane di. La stilista non riuscirà infatti a nascondere a lungo di non essere mai stata in fin di vita e, oltre a Wyatt Spencer (Darin Brooks) e Flo Fulton (Katrina Bowden), dovrà dare una ...Sally si confida con Katie. Sally parla con Katie della sua salute, che sembra a tutti peggiorare. Beautiful, anticipazioni 19 maggio: attenzione focalizzata ancora sulla vicenda di Sally Spectra. Bea ...Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful, Tempesta d’amore e il Segreto di oggi Mercoledì 19 Maggio. Pepa deve affrontare il ...