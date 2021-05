Beatrice Di York è incinta: un’altra cicogna in arrivo per la Royal Family (Di mercoledì 19 maggio 2021) Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il loro primo figlio. La coppia era convolata a nozze a luglio 2020. un’altra cicogna in arrivo per la famiglia Reale: dopo il piccolo August Philip Hawke Brooksbank (figlio di Eugenia di York) il Principe Andrea e Sarah Ferguson diventeranno nonni per la seconda volta. La principessa Beatrice di York e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, attendono il loro primo bebè. Buckingham Palace ha confermato la notizia e l’Huffington Post ha fatto sapere che la Regina sarebbe lieta per la notizia. Beatrice di York è incinta Beatrice di York e il promotore immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi (di origini italiane) ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 19 maggio 2021)died Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il loro primo figlio. La coppia era convolata a nozze a luglio 2020.inper la famiglia Reale: dopo il piccolo August Philip Hawke Brooksbank (figlio di Eugenia di) il Principe Andrea e Sarah Ferguson diventeranno nonni per la seconda volta. La principessadie suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, attendono il loro primo bebè. Buckingham Palace ha confermato la notizia e l’Huffington Post ha fatto sapere che la Regina sarebbe lieta per la notizia.didie il promotore immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi (di origini italiane) ...

Advertising

eleitaliana : RT @rtl1025: ?? Ancora un bebe' in arrivo nella famiglia reale britannica: la principessa #Beatrice, figlia di Andrea di York e nipote assai… - ModaCorriere : Beatrice di York è incinta: in arrivo un nuovo royal baby - HuffPostItalia : Un altro royal baby è in arrivo, la Principessa Beatrice di York è incinta - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Ancora un bebe' in arrivo nella famiglia reale britannica: la principessa #Beatrice, figlia di Andrea di York e nipote assai… - rtl1025 : ?? Ancora un bebe' in arrivo nella famiglia reale britannica: la principessa #Beatrice, figlia di Andrea di York e n… -