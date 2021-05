Beatrice di York è incinta, sarà il primo figlio con Edoardo Mapelli Mozzi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo royal baby in arrivo. Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio. L’annuncio, come da prassi, lo dà Buckingham Palace: «Sua Altezza Reale è lieta di annunciare che lei ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio, l’arrivo è previsto per il prossimo autunno». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo royal baby in arrivo. Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio. L’annuncio, come da prassi, lo dà Buckingham Palace: «Sua Altezza Reale è lieta di annunciare che lei ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio, l’arrivo è previsto per il prossimo autunno».

