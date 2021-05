Beatrice di York è incinta: la Regina Vittoria bisnonna per la 12esima volta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una lieta notizia per i Windsor, dopo la scomparsa del principe Filippo: Beatrice di York è incinta. Partorirà il prossimo autunno Cicogna in volo con un nuovo royal baby. Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi diventeranno genitori per la prima volta. L’annuncio, come da protocollo, arriva direttamente da Buckingham Palace: “Sua Altezza Reale è lieta di annunciare che lei ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio, l’arrivo è previsto per il prossimo autunno“. La Regina, così come riporta il comunicato, si dice «deliziata». Finalmente una lieta notizia per i Windsor, reduci dalla scomparsa del principe Filippo, dal “divorzio” di Harry e Meghan dalla Royal Family e dall‘addio di uno dei cuccioli di dorgi. La nipote di Elisabetta II e il marito ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una lieta notizia per i Windsor, dopo la scomparsa del principe Filippo:di. Partorirà il prossimo autunno Cicogna in volo con un nuovo royal baby.died Edoardo Mapelli Mozzi diventeranno genitori per la prima. L’annuncio, come da protocollo, arriva direttamente da Buckingham Palace: “Sua Altezza Reale è lieta di annunciare che lei ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio, l’arrivo è previsto per il prossimo autunno“. La, così come riporta il comunicato, si dice «deliziata». Finalmente una lieta notizia per i Windsor, reduci dalla scomparsa del principe Filippo, dal “divorzio” di Harry e Meghan dalla Royal Family e dall‘addio di uno dei cuccioli di dorgi. La nipote di Elisabetta II e il marito ...

