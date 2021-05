Beatrice di York è incinta: il nuovo royal baby nascerà in autunno (Di mercoledì 19 maggio 2021) La principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi annunciano la notizia tramite social. La nascita del royal baby è prevista per l’autunno. Beatrice di York incinta, la principessa sarà mamma in autunno Foto del Matrimonio avvenuto lo scorso luglio – Photo Credits: piudonna.itLa primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, Beatrice di York, ha appena annunciato la gravidanza. Il royal baby nascerà in autunno. La sorella Eugenia di York, invece, è diventata mamma del suo primogenito lo scorso febbraio. La Regina Elisabetta, appresa la notizia, si è detta felicissima dell’arrivo di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) La principessadie il marito Edoardo Mapelli Mozzi annunciano la notizia tramite social. La nascita delè prevista per l’di, la principessa sarà mamma inFoto del Matrimonio avvenuto lo scorso luglio – Photo Credits: piudonna.itLa primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson,di, ha appena annunciato la gravidanza. Ilin. La sorella Eugenia di, invece, è diventata mamma del suo primogenito lo scorso febbraio. La Regina Elisabetta, appresa la notizia, si è detta felicissima dell’arrivo di un ...

