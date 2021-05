Bayer Leverkusen: Seoane è il nuovo allenatore (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà Gerard Seoane è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen dalla prossima stagione. Le Aspirine hanno scelto il 43 enne svizzero, alla guida dello Young Boys da tre stazioni con il quale ha vinto tre titoli nazionali, per sostituire Hanners Wolf che era subentrato a stagione in corso a Peter Bozs, esonerato a marzo. Bayer Leverkusen: chi è Gerard Seoane? Passato dal Lucerna allo Young Boys nell’estate del 2018 per sostituire Adi Hutter, Seoane ha condotto i gialloneri a tre titoli consecutivi e alla Coppa di Svizzera nel 2020, 33 anni dopo l’ultima volta. Inoltre, nei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021, gli elvetici hanno eliminato proprio i tedeschi. L’ Ad del Bayern ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà Gerardè ildeldalla prossima stagione. Le Aspirine hanno scelto il 43 enne svizzero, alla guida dello Young Boys da tre stazioni con il quale ha vinto tre titoli nazionali, per sostituire Hanners Wolf che era subentrato a stagione in corso a Peter Bozs, esonerato a marzo.: chi è Gerard? Passato dal Lucerna allo Young Boys nell’estate del 2018 per sostituire Adi Hutter,ha condotto i gialloneri a tre titoli consecutivi e alla Coppa di Svizzera nel 2020, 33 anni dopo l’ultima volta. Inoltre, nei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021, gli elvetici hanno eliminato proprio i tedeschi. L’ Ad deln ...

