Battiato, la rivelazione del fratello: “È morto così…” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il fratello di Franco Battiato ha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantante, scomparso a 76 anni dopo aver detto addio dalle scene. Franco Battiato si è spento nella sua casa di Milo a 76 anni il 18 maggio 2021. Accanto a lui sono rimasti gli affetti più cari di sempre che, fino alla fine, hanno cercato di proteggerne la riservatezza. Tra questi vi è anche il fratello del Maestro, Michele Battiato, che al Corriere della Sera ha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantautore, allontanatosi dalle scene da circa 2 anni. “Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildi Francoha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantante, scomparso a 76 anni dopo aver detto addio dalle scene. Francosi è spento nella sua casa di Milo a 76 anni il 18 maggio 2021. Accanto a lui sono rimasti gli affetti più cari di sempre che, fino alla fine, hanno cercato di proteggerne la riservatezza. Tra questi vi è anche ildel Maestro, Michele, che al Corriere della Sera ha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantautore, allontanatosi dalle scene da circa 2 anni. “Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai ...

cosmic53 : E per quella ricerca dello spirito attraverso lo spirito, per lo stupore che prova lo spirito osservando sé stesso,… - Manu_sole : RT @lorenacocu: 'Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine' Non è un verso, è una rivelazione Grazie Maestro #battiato - LukaZanoni : Esattamente 40 anni fa, scoprivo #francobattiato con il suo 'La voce del padrone'. Fu una rivelazione! Adolescente,… - lorenacocu : 'Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine' Non è un verso, è una rivelazione Grazie Maestro #battiato -

Ultime Notizie dalla rete : Battiato rivelazione Franco Battiato, gli ultimi giorni di vita del cantautore nel racconto del fratello Michele Approfondisci: Franco Battiato, l'addio commosso di Pippo Baudo e altri grandi di musica e spettacolo Franco Battiato: il ricordo di Iva Zanicchi e la rivelazione della cantante

Come essere felici in amore in nove mosse ... non vi salverà dalla tristezza, non scriverà per voi una canzone tipo "La cura" di Battiato. ... Imparate ad accettare le vie di mezzo Sto per farvi una rivelazione sconvolgente, all'inizio di una ...

Battiato: un pellegrino musicale ispirato dal sufismo AGI - Agenzia Italia A ciascuno il suo Battiato A ciascuno il suo Battiato. Non è stato facile, a poche ore dalla notizia, trovare il giusto distacco e provare a compendiare ...

Il bello di farsi fregare da Battiato Quella che seppe metter su con le sue canzoni fu una straordinaria e micidiale promessa di senso: e importava poco che venisse continuamente disattesa ...

