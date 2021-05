Batman: The Long Halloween Part Two, il trailer del film d'animazione DC (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il trailer di Batman: The Long Halloween Part Two è stato svelato, in attesa dell'uscita della prima Parte del film d'animazione DC prevista per il 22 giugno. Svelato il trailer di Batman: The Long Halloween Part Two, seconda Parte della pellicola d'animazione del DC Universe. Jensen Ackles, voce di Batman, guida un ricco cast vocale che include Josh Duhamel nel ruolo di Harvey Dent, Troy Baker voce del Joker, Billy Burke voce di James Gordon, David Dastmalchian che doppia Calendar Man, Titus Welliver Carmine Falcone e la compianta Naya Rivera come Catwoman. Come altri film d'animazione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildi: TheTwo è stato svelato, in attesa dell'uscita della primae deld'DC prevista per il 22 giugno. Svelato ildi: TheTwo, secondae della pellicola d'del DC Universe. Jensen Ackles, voce di, guida un ricco cast vocale che include Josh Duhamel nel ruolo di Harvey Dent, Troy Baker voce del Joker, Billy Burke voce di James Gordon, David Dastmalchian che doppia Calendar Man, Titus Welliver Carmine Falcone e la compianta Naya Rivera come Catwoman. Come altrid'...

Advertising

Screenweek : Trapelano on-line alcune immagini promozionali di #TheBatman che ritraggono la maschera dell'Enigmista, l'Uomo Pipi… - UniMoviesBlog : Questa mattina diamo uno sguardo alle prime promo art dedicate al cinecomic #TheBatman, tra cui alcune dedicate all… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman – L’Enigmista e l’Uomo Pipistrello nei nuovi promo art - badtasteit : #TheBatman uno sguardo alla maschera dell'Enigmista grazie a delle promo art - comicus_it : John Ridley, premio Oscar per il film 12 Anni Schiavo e autore di The Next Batman, e Juann Cabal compongono il nuov… -