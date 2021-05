Batgirl | Adil El Arbi e Bilall Fallah registi del film destinato a HBO Max

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 maggio 2021) SarannoEldel, progetto tratto dai fumetti della DC che verrà realizzato per HBO Max. Le avventure disaranno raccontate in un nuovoche verrà prodotto per HBO Max e idel progetto sarannoEl, reduci dal successo di Bad Boys For Life. Il progetto porterà sugli schermi il personaggio di Barbara Gordon, la figlia del commissario di polizia Jame Gordon, che lavora a Gotham City. Christina Hodson, già autrice di Bumblebee, sarà la sceneggiatrice di, collaborando nuovamente con Warner Bros dopo The Flash e Birds of Prey. Nel team della ...