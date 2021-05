Barcellona, il Camp Nou cambia pelle: diventerà un centro di vaccinazione anti-Covid (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al termine del Campionato, il Camp Nou si trasformerà in un centro di vaccinazione contro il Covid-19 La Liga sta per terminare, con Atletico Madrid e Real Madrid che si stanno giocando il Campionato punto a punto. Non ce l’ha fatta a restare attaccato al treno il Barcellona che si appresta quindi a chiudere la stagione al terzo posto. I blaugrana, però, attendono la fine del Campionato per un motivo. Come riportato da El Chiringuito, infatti, dal 27 maggio il Camp Nou, stadio del club catalano, cambierà pelle e si trasformerà in un centro di vaccinazione anti Covid-19. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al termine delionato, ilNou si trasformerà in undicontro il-19 La Liga sta per terminare, con Atletico Madrid e Real Madrid che si stanno giocando ilionato punto a punto. Non ce l’ha fatta a restare attaccato al treno ilche si appresta quindi a chiudere la stagione al terzo posto. I blaugrana, però, attendono la fine delionato per un motivo. Come riportato da El Chiringuito, infatti, dal 27 maggio ilNou, stadio del club catalano, cambieràe si trasformerà in undi-19. L'articolo proviene da Calcio News 24.

