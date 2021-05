Barbara d’Urso | su Instagram parole importanti | “Non mi fermerò”

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., sula confessione sorprendente arriva nella giornata speciale per lei: “Io sono al vostro fianco!”., suarriva la confessione importante in una giornata molto speciale per lei e non solo. La conduttrice non ha mai avuto problemi a schierarsi e a mettersi in gioco per le cause che ritiene