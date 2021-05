Barbara D’Urso incastrata dai paparazzi | le FOTO confermano tutto!

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La conduttrice di “Pomeriggio 5” è cascata di nuovo sotto l’obiettivo degli “immortalatori”. I momenti ravvicinati sono sotto gli occhi di tutti. Continua la “battaglia” all’ultimo scatto deidei vari quotidiani di gossip a livello nazionale. Ancora una volta, l’obiettivo numero uno dichiarato è. La conduttrice di Canale 5 è sempre impegnata ad intrattenere ospiti e telespettatori a “Pomeriggio 5“, durante la settimana. La presentatrice di Cologno Monzese non sa però che ila stanno pedinando come non mai in quest’ultimo periodo. Basta pensare agli scatti immortalati, durante una cena, nel noto ristorante di Milano, “La Briciola”, quando all’uscita la comitiva è stata catturata dall’obiettivo in lontananza. In quel folto gruppo di compagni di vita, c’era la “Carmelita” della tv e ...