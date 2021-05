Barbara Cittadini confermata Presidente nazionale AIOP (Associazione italiana ospedalità privata), per il triennio 2021-2024 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Barbara Cittadini è stata confermata Presidente nazionale AIOP, per il triennio 2021-2024. La conferma è arrivata al termine della 58ª Assemblea Generale, che si è tenuta a Roma. Cittadini prosegue, così, il suo impegno al vertice dell’Associazione italiana ospedalità privata, prima volta per una donna, dopo l’elezione avvenuta tre anni fa. “Ringrazio gli Associati per la fiducia che mi hanno dimostrato confermandomi alla Presidenza di AIOP per il prossimo triennio, dopo questi anni intensi e impegnativi – ha dichiarato la Cittadini – nel corso dei quali ho cercato di rappresentare gli interessi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021)è stata, per il. La conferma è arrivata al termine della 58ª Assemblea Generale, che si è tenuta a Roma.prosegue, così, il suo impegno al vertice dell’, prima volta per una donna, dopo l’elezione avvenuta tre anni fa. “Ringrazio gli Associati per la fiducia che mi hanno dimostrato confermandomi alla Presidenza diper il prossimo, dopo questi anni intensi e impegnativi – ha dichiarato la– nel corso dei quali ho cercato di rappresentare gli interessi ...

