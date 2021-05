Bach “Almeno il 75% degli atleti vaccinati a Tokyo”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 maggio 2021)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Thomasnon ha dubbi: le Olimpiadi di, slittate al 2021 per la pandemia di Covid-19 e in programma dal 23 luglio all’8 agosto, si svolgeranno regolarmente e in totale sicurezza. Parlando in diretta alla sessione di apertura della Commissione di coordinamento dei Giochi, il presidente del Cio ha assicurato che “il 75% dei residenti nel Villaggio Olimpico sarà vaccinato”, in virtù di un accordo firmato con l’azienda farmaceutica statunitense Pfizer. “E abbiamo buone ragioni per credere che questo tasso salirà ben oltre l’80%”, ha aggiunto fiducioso. Oltre al numero uno dello sport mondiale, sicuro che “il mondo intero apprezzerà e celebrerà le virtù del Giappone il 23 luglio, durante la cerimonia di apertura”, anche Seiko Hashimoto, presidente del ...