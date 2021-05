Atletico Madrid, Cerezo chiama Griezmann: «Spero torni da noi» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Enrique Cerezo ha parlato della possibilità di rivedere all’Atletico Madrid Antoine Griezmann Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, in una intervista a El Larguero ha parlato del possibile ritorno ai Colchoneros di Antoine Griezmann che al Barcellona non ha mai fatto vedere tutte le sue qualità. Griezmann – «Griezmann è un giocatore magnifico e Spero che possa tornare da noi. Qualsiasi squadra sarebbe molto contenta di avere in rosa uno come Antoine». JOAO FELIX – «Aria d’addio? No, non c’è possibilità per lui di lasciare la squadra. Deve sicuramente adattarsi ancora ma sono fiducioso farà tante cose buone per l’Atletico Madrid». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Enriqueha parlato della possibilità di rivedere all’AntoineEnrique, presidente dell’, in una intervista a El Larguero ha parlato del possibile ritorno ai Colchoneros di Antoineche al Barcellona non ha mai fatto vedere tutte le sue qualità.– «è un giocatore magnifico eche possa tornare da noi. Qualsiasi squadra sarebbe molto contenta di avere in rosa uno come Antoine». JOAO FELIX – «Aria d’addio? No, non c’è possibilità per lui di lasciare la squadra. Deve sicuramente adattarsi ancora ma sono fiducioso farà tante cose buone per l’». L'articolo proviene da ...

