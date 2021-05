Atletica | Meeting Castiglione della Pescaia | Ta Lou e Cissé volano col vento | Trost si ferma a 1 88 | bene Weir

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilha caratterizzato ildi, tradizionale appuntamento dileggera collocato a pochi giorni di distanza dalla kermesse di Savona. Nella località balneare in provincia di Grosetto la stella più attesa era l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou, bronzo iridato sui 100 metri che ha sfrecciato sulla distanza prediletta in 10.96 sfruttando una generosa brezza di +4.0 m/s (da segnalare il quarto posto di Irene Siragusa in 11.43). Dopo poco più di un’ora arriva la personale doppietta con un bel successo sui 200 metri in 22.88 (Siragusa terza in 23.55). Il suo connazionale Arthurhaficiato addirittura di una violentissima folata da +6.1 m/s grazie alla quale ha tagliato il traguardo in 10.01 nella semifinale dei ...

Neldi Ostrava , in Repubblica Ceca, il 25enne milanese dell'Casone Noceto scende a 27:45.81 conquistando un brillante terzo posto e migliora il record personale di altri sette ...Diretta su.tv per ilinternazionale: Ta Lou 10.96 ventoso nei 100 metri. Notizie e risultati in aggiornamento È in corso ilinternazionale Città di Castiglione della Pescaia , con diretta streaming su www.atletica.tv.