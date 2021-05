Atletica | Meeting Castiglione della Pescaia oggi | orari | tv | programma | big italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021)mercoledì 19 maggio si disputa ildi, tradizionale appuntamento dileggera che va in scena in questa località in provincia di Grosseto. Prosegue il circuito di eventi, dopo l’eccezionaledi Savona che ha regalato il record italiano sui 100 di Marcell Jacobs (9.95 settimana scorsa). Si preannuncia grande spettacolo in questo intenso pomeriggio, con alcuni big del panorama internazionale e diverse stelle del movimento italiano. Spiccano Marie-Josée Ta Lou (bronzo iridato sui 100) e Arthur Cissé. I due ivoriani impreziosiranno lo sprint puro (per Ta Lou doppia fatica su 100 e 200), il francese Mahiedine Mekhissi sui 3000 siepi, i gemelli belgi Kevin Borlée e Dylan Borlée sui 400. Attesa per ...