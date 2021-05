Atalanta-Milan, Baiocchini: “I rossoneri in trasferta hanno fatto bene” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Manuele Baiocchini ha parlato del Milan in vista della prossima sfida di campionato contro l'Atalanta Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Manueleha parlato delin vista della prossima sfida di campionato contro l'

Advertising

capuanogio : Il #Milan è convinto di #Pioli al punto da non metterlo in discussione nemmeno nel caso di mancata qualificazione a… - goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - AntoVitiello : Il #Milan ha compromesso il cammino #Champions a SanSiro. Nel girone di ritorno solo 3 vittorie con Genoa, Crotone… - GPastico : Se L'Atalanta ha una dignità, dopo aver assistito a questo, domenica schiera le terze linee e perde 4 a 0 contro il Milan #AtalantaJuve - ziotui : Fossi un giocatore dell'Atalanta domenica con il Milan mi farei almeno 12 autogol per spirito di sportività verso… -