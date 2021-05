Atalanta-Juventus, tensione tra i tifosi: insultati anche Totti e il figlio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Momenti di tensione e disordini si sono registrati un’ora prima dell’inizio della finale di Coppa Italia a Reggio Emilia tra Atalanta e Juventus. Una sessantina di ultras bianconeri, privi del biglietto per poter assistere alla partita, hanno cercato lo scontro con un gruppo di sostenitori bergamaschi tra via Gramsci e via Duo, nei pressi di uno degli ingressi che conduce al Mapei Stadium pochi minuti prima del passaggio degli autobus delle due squadre (questo ha provocato anche la deviazione di percorso dei due mezzi per motivi di sicurezza). Sono state esplose anche un paio di bombe carta, sempre da parte dei tifosi della Juve, vicino ad una rotonda. Inoltre – stando a quanto si apprende da fonti investigative – su quel tratto di strada, in quel momento, si trovava Francesco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Momenti die disordini si sono registrati un’ora prima dell’inizio della finale di Coppa Italia a Reggio Emilia tra. Una sessantina di ultras bianconeri, privi del biglietto per poter assistere alla partita, hanno cercato lo scontro con un gruppo di sostenitori bergamaschi tra via Gramsci e via Duo, nei pressi di uno degli ingressi che conduce al Mapei Stadium pochi minuti prima del passaggio degli autobus delle due squadre (questo ha provocatola deviazione di percorso dei due mezzi per motivi di sicurezza). Sono state esploseun paio di bombe carta, sempre da parte deidella Juve, vicino ad una rotonda. Inoltre – stando a quanto si apprende da fonti investigative – su quel tratto di strada, in quel momento, si trovava Francesco ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? In campo così al Mapei Stadium! ?? Here's our #StartingXI to face Juventus! Presented by @Plus500 #AtalantaJuve… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - TWJackFoley : Siamo LIVE per commentare la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus con 'I Pallonari'! In diretta video su… - LatoOscuro1 : Che bello il pubblico sugli spalti, si vede che hanno scelto i migliori tifosi della Juventus e dell'Atalanta: sfog… -