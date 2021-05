Atalanta-Juventus, Pirlo: “Coppa Italia non cancella stagione opaca. Riconferma? Svelo il mio obiettivo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E' stata una bellissima partita tra due grandi squadre. E' stata una finale degna di questo nome, finalmente davanti al pubblico. Siamo contenti". Non nasconde la soddisfazione il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo che, intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' al triplice fischio, ha commentato la conquista della Coppa Italia decisa dalle reti di Kulusevski e Chiesa. L'allenatore, intervistato nel post-gara, si è inoltre soffermato sulla stagione opaca vissuta dalla squadra che attualmente occupa la quinta posizione in classifica."Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo. Nonostante una stagione non positiva ci siamo ricompattati c'eravamo messi in testa che questa Coppa dovevamo portarla a casa e l'abbiamo meritata. Queste ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E' stata una bellissima partita tra due grandi squadre. E' stata una finale degna di questo nome, finalmente davanti al pubblico. Siamo contenti". Non nasconde la soddisfazione il tecnico della, Andreache, intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' al triplice fischio, ha commentato la conquista delladecisa dalle reti di Kulusevski e Chiesa. L'allenatore, intervistato nel post-gara, si è inoltre soffermato sullavissuta dalla squadra che attualmente occupa la quinta posizione in classifica."Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo. Nonostante unanon positiva ci siamo ricompattati c'eravamo messi in testa che questadovevamo portarla a casa e l'abbiamo meritata. Queste ...

