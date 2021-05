Atalanta-Juventus, Marino: “Loro un top club, ma vogliamo la Coppa. Pubblico? Punto di partenza” (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E' un percorso che sta continuando. Negli ultimi cinque anni la società è crescita tantissimo confermandosi in finale per due volte negli ultimi tre anni. Sul campo affrontiamo la Juventus, un top club, dobbiamo essere molto concentrati e mantenere l'umiltà che ci caratterizza e cercare di portare a casa questo trofeo ma sarà molto difficile perchè affrontiamo la Juventus".Così il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus. Intervenuto ai microfoni di "Rai Sport", Marino, si è espresso sull'importanza della sfida di questa sera soffermandosi inoltre sul ritorno del Pubblico sugli spalti."È un Punto di partenza per la normalità. Soprattutto Bergamo ha vissuto un ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E' un percorso che sta continuando. Negli ultimi cinque anni la società è crescita tantissimo confermandosi in finale per due volte negli ultimi tre anni. Sul campo affrontiamo la, un top, dobbiamo essere molto concentrati e mantenere l'umiltà che ci caratterizza e cercare di portare a casa questo trofeo ma sarà molto difficile perchè affrontiamo la".Così il direttore generale dell', Umberto, a pochi minuti dalla sfida contro la. Intervenuto ai microfoni di "Rai Sport",, si è espresso sull'importanza della sfida di questa sera soffermandosi inoltre sul ritorno delsugli spalti."È undiper la normalità. Soprattutto Bergamo ha vissuto un ...

