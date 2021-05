Atalanta-Juventus, Marino: “Dobbiamo essere concentrati e umili. Pubblico? Punto di partenza” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il nostro percorso sta continuando e confermarsi per la seconda volta in finale di Coppa Italia è importante. Dovremo essere concentrati con la nostra filosofia di gioco e l’umiltà che ci caratterizza. Sarà difficile contro un top club”. Queste le parole di Umberto Marino, dg dell’Atalanta, nel pre partita della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Un appuntamento importante anche per il ritorno parziale degli spettatori allo stadio: “È un Punto di partenza per la normalità – ha detto Marino a Rai Sport – Bergamo ha vissuto un anno difficile e per noi è un motivo d’orgoglio arrivare a questa finale con la nostra gente. La vittoria sarà quando riabbracceremo i tifosi allo stadio”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il nostro percorso sta continuando e confermarsi per la seconda volta in finale di Coppa Italia è importante. Dovremocon la nostra filosofia di gioco e l’umiltà che ci caratterizza. Sarà difficile contro un top club”. Queste le parole di Umberto, dg dell’, nel pre partita della finale di Coppa Italia contro la. Un appuntamento importante anche per il ritorno parziale degli spettatori allo stadio: “È undiper la normalità – ha dettoa Rai Sport – Bergamo ha vissuto un anno difficile e per noi è un motivo d’orgoglio arrivare a questa finale con la nostra gente. La vittoria sarà quando riabbracceremo i tifosi allo stadio”. SportFace.

