Atalanta-Juventus, lo spettacolo del ritorno del pubblico. Scontro anche tra tifosi [FOTO] (Di mercoledì 19 maggio 2021) Atalanta e Juventus sono in campo per la finale di Coppa Italia, l'inizio di partita è stata veramente scoppiettante con diverse occasioni per Duvan Zapata. La squadra di Gasperini è stata protagonista di una stagione veramente entusiasmante, la compagine di Andrea Pirlo ha invece deluso ma l'intenzione è quella di salvare in parte la stagione con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League. Nel frattempo grande emozione per il ritorno in campo del pubblico. All'interno dell'impianto sono presenti 4300 spettatori che si sono fatti sentire già dai primi minuti. Prima della partita non sono mancati i momenti di tensione: alcuni ultras della Juventus senza biglietto hanno cercato lo Scontro con un gruppo di sostenitori dell'Atalanta.

