Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alle 21.00 in campo al Mapei Stadium, la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Gara fondamentale per la stagione di entrambe, per alzare un trofeo al cielo. Queste le formazioni ufficiali: Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo. Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

