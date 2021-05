Atalanta-Juventus, Gasperini: “Partita tirata, sconfitta amara. Il rigore? Dal campo ho visto una cosa” (Di giovedì 20 maggio 2021) Delusione tangibile, gara spettacolare e tirata.Queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta intervenuto al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus. La formazione nerazzurra - nonostante una gara di altissimo livello - è uscita sconfitta dal match del Mapei Stadium, giocando comunque alla pari con la compagine di Andrea Pirlo. Quest'ultima, infatti, ha eclissato i nerazzurri specialmente nel secondo tempo, bloccando ogni sua offensiva e siglando la rete del definitivo successo grazie a Federico Chiesa.Atalanta-Juventus, Pirlo: “Coppa Italia non cancella stagione opaca. Riconferma? Svelo il mio obiettivo”Intervistato ai microfoni di Rai Sport, il tecnico dei bergamaschi ha analizzato con lucidità e franchezza la sfida, chiarendo tutto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Delusione tangibile, gara spettacolare e.Queste le parole di Gian Piero, tecnico dell'intervenuto al termine della finale di Coppa Italia contro la. La formazione nerazzurra - nonostante una gara di altissimo livello - è uscitadal match del Mapei Stadium, giocando comunque alla pari con la compagine di Andrea Pirlo. Quest'ultima, infatti, ha eclissato i nerazzurri specialmente nel secondo tempo, bloccando ogni sua offensiva e siglando la rete del definitivo successo grazie a Federico Chiesa., Pirlo: “Coppa Italia non cancella stagione opaca. Riconferma? Svelo il mio obiettivo”Intervistato ai microfoni di Rai Sport, il tecnico dei bergamaschi ha analizzato con lucidità e franchezza la sfida, chiarendo tutto ...

