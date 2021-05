Atalanta-Juventus di Coppa Italia: dove vederla stasera in TV e in streaming (Di mercoledì 19 maggio 2021) stasera si gioca Atalanta-Juventus, finalissima della Coppa Italia 2021: ecco come sarà possibile vederla in TV e in streaming. Atalanta-Juventus, che si gioca stasera alle 21:00, è la finale della Coppa Italia 2021. Dal 2008, l'anno nel quale la finale di Coppa Italia tornò alla gara "secca", la partita che assegna il secondo trofeo nazionale per ordine di importanza si era sempre giocata a Roma. Quest'anno, però, anche per effetto del "restauro" al quale la Federcalcio sottoporrà l'Olimpico in vista degli Europei, la Coppa Italia trasloca al Mapei Stadium di Reggio Emilia. dove ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)si gioca, finalissima della2021: ecco come sarà possibilein TV e in, che si giocaalle 21:00, è la finale della2021. Dal 2008, l'anno nel quale la finale ditornò alla gara "secca", la partita che assegna il secondo trofeo nazionale per ordine di importanza si era sempre giocata a Roma. Quest'anno, però, anche per effetto del "restauro" al quale la Federcalcio sottoporrà l'Olimpico in vista degli Europei, latrasloca al Mapei Stadium di Reggio Emilia....

