Atalanta Juventus, contatto Pessina-Rabiot: «Poteva starci il rigore» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell'intervallo di Atalanta-Juventus, Max Saccani ha analizzato l'episodio in area bianconera tra Pessina e Rabiot: le dichiarazioni L'ex arbitro Max Saccani analizza il contatto tra Pessina e Rabiot dagli studi di Rai Sport nell'intervallo di Atalanta–Juventus. Le sue parole. «Rivedendo il contatto tante volte, contatto difficilissimo, si vede che Pessina è l'ultimo a toccare la palla. Quindi Poteva starci il calcio di rigore rivedendolo alla moviola ma da protocollo VAR e seguendo le indicazioni, questi contatti non vanno mai rivisti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

