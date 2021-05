Atalanta-Juventus, Chiesa: “Finale intensissima, Buffon una leggenda. Tifosi? Premio per gli sforzi fatti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Juventus vince la Coppa Italia 2020/21.Dopo un primo tempo opaco, la squadra di Pirlo gioca una ripresa di spessore e riesce a battere l’Atalanta grazie a un gol di Chiesa al 73’ - servito da Kulusevski - che vale la Coppa Italia. Un successo commentato al triplice fischio proprio dall'attaccante ex Fiorentina, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport"."E' stata una Finale intensissima. Dobbiamo dare merito all'Atalanta che ha fatto una grandissima Finale, ma la Juve in questo ha tanta esperienza. Anche stasera lo abbiamo dimostrato portando a casa il trofeo. Siamo rientrati in campo con tanta intensità contro un'Atalanta che in genere accelera. Oggi lo abbiamo fatto noi e abbiamo vinto".Sull'addio di Buffon: "Prima della partita ho ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lavince la Coppa Italia 2020/21.Dopo un primo tempo opaco, la squadra di Pirlo gioca una ripresa di spessore e riesce a battere l’grazie a un gol dial 73’ - servito da Kulusevski - che vale la Coppa Italia. Un successo commentato al triplice fischio proprio dall'attaccante ex Fiorentina, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport"."E' stata una. Dobbiamo dare merito all'che ha fatto una grandissima, ma la Juve in questo ha tanta esperienza. Anche stasera lo abbiamo dimostrato portando a casa il trofeo. Siamo rientrati in campo con tanta intensità contro un'che in genere accelera. Oggi lo abbiamo fatto noi e abbiamo vinto".Sull'addio di: "Prima della partita ho ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? In campo così al Mapei Stadium! ?? Here's our #StartingXI to face Juventus! Presented by @Plus500 #AtalantaJuve… - SkySport : ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ?… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - ilgiornale : I gol di Kulusevski e Chiesa hanno permesso alla Juventus di mandare l'Atalanta ko e di mettere in bacheca la 14esi… - LuigiTironel7 : RT @NonSoloJuve: ??”Se abbiamo visto una finale del genere, è merito dell’Atalanta.” [ct Bertolini] ??”Il trofeo l’avrebbe meritato Gasperin… -