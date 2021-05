Atalanta-Juventus | Chiesa | “Abbiamo dimostrato grande esperienza | Buffon è una leggenda”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “La finale è stata intensa, perché l’ha giocato unapartita. Laperò ha unae l’ha. Nella ripresa siamo tornati in campo convoglia, un po’ come fa di solito l’”. Queste le dichiarazioni di Federico, dopo la vittoria dellain finale di Coppa Italia. Un 2-1 al Mapei Stadium che porta la firma proprio dell’ex Fiorentina, autore del vantaggio definitivo. Un successo storico, il sesto nel torneo per Gianluigi: “Nel pre-partita ho scherzato con lui: ‘Ne hai vinti di trofei, anche con mio padre. Stasera vedi di vincerla con me’. Questo ti fa capire chesia“, ha detto, ...

La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2021. Nella finale di Reggio Emilia ha battuto l'Atalanta 2-1 (1-1). I gol nel primo tempo al 31' di Kulusevski, al 41' di Malinovskiy, nel secondo tempo al 28' di Chiesa. Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) - La Juventus di Andrea Pirlo cerca e trova, davanti al pubblico dopo 7 mesi, il suo secondo trofeo stagionale. I bianconeri si impongono 2-1 sull'Atalanta a Reggio.