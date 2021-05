Atalanta-Juventus | che azione di Chiesa | il gol dell’1-2 | la sua ultima palla VIDEO

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Laè di nuovo in vantaggio. Nella finale di Coppa Italia contro l’, i ragazzi di Andrea Pirlo trovano la rete del 2-1 grazie a Federico: l’ex giocatore della Fiorentina, stava per uscire, ma al suo ultimo pallone giocato riesce a battere Gollini in uscita e sigla la rete del 2-1 che fa impazzire di gioia il popolo juventino. In alto ildel gol. SportFace.

In corso il secondo tempo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sblocca Kulusevski (32') con un bel sinistro a giro, pareggia i conti il solito Malinovskyi (41'), in stato di grazia. Clamoroso palo di ...DIRETTA(RISULTATO LIVE 1 - 1): PALO DI CHIESA! Anche il secondo tempo inizia a ritmi alti, dopo 3 chance per McKennie che di testa manca di poco il bersaglio su cross di Cuadrado. All'8 ...19 maggio, 22:23 Calcio Coppa Italia, i tifosi tornano allo stadio. "Una vittoria sulla pandemia" Per la finale a Reggio Emilia fra Atalanta e Juventus, oltre 4mila sostenitori su ...74' - CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Dybala al posto di Chiesa, festeggiato da tutti i compagni. 73' - GOOOOOOOL! LA JUVE TORNA IN VANTAGGIO CON CHIESA! Splendida triangolazione con Kulusevski che gli s ...