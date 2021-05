Atalanta-Juventus 1-1 | Muriel e Pasalic per Pessina e Malinovskyi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci siamo: al Mapei Stadium di Reggio Emiliasi giocano la finale di Coppa Italia, di fronte a oltre 4mila spettatori. Una gara attesissima dai supporter nerazzurri che, dopo la delusione di due anni fa contro la Lazio, vogliono tornare a festeggiare un trofeo a 58 anni di distanza dalla prima e unica volta. Di mezzo c’è ladi Pirlo, reduce da una stagione deludente e che vede nella Coppa Italia l’ultimo appiglio per rendere meno amara un’annata dove sono sfuggiti gli obiettivi principali, lo scudetto e la Champions League. Gasperini sceglie la coppiaa supporto di Zapata, coninizialmente in panchina. I bianconeri rispondono con un 4-4-2 classico, con Kulusevski a fare da spalla a Ronaldo: fuori Dybala e Morata, pronti a ...

Nell'intervallo di, Max Saccani ha analizzato l'episodio in area bianconera tra Pessina e Rabiot: le dichiarazioni L'ex arbitro Max Saccani analizza il contatto tra Pessina e Rabiot dagli studi di ...Dejan Kulusevski da record in Coppa Italia: il gol gli regala una pietra miliare nella finale seconda solo Munoz del Palermo Dejan Kulusevski ha aperto le danze indi Coppa Italia. Lo svedese, infatti, aveva segnato il gol del momentaneo 0 - 1 bianconero con un sinistro molto morbido che ha spiazzato Gollini. Kulusevski diventa il ...Atalanta Juventus Malinovskyi segna un gol importante per la squadra di Gasperini e raggiunge un record storico in Coppa Italia. Arrivato nel 2019 dal Genk per 12,5 milioni di euro Ruslan Malinovskiy ...Franceco Totti e il figlio Cristian sono stati coinvolti nei disordini avvenuti prima del fischio d'inizio di Atalanta - Juventus. In occasione della finale di Coppa Italia, 4300 spettatori hanno ...