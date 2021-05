Atalanta-Juventus 0-1: Kulusevski gela i nerazzurri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci siamo: al Mapei Stadium di Reggio Emilia Atalanta e Juventus si giocano la finale di Coppa Italia, di fronte a oltre 4mila spettatori. Una gara attesissima dai supporter nerazzurri che, dopo la delusione di due anni fa contro la Lazio, vogliono tornare a festeggiare un trofeo a 58 anni di distanza dalla prima e unica volta. Di mezzo c’è la Juventus di Pirlo, reduce da una stagione deludente e che vede nella Coppa Italia l’ultimo appiglio per rendere meno amara un’annata dove sono sfuggiti gli obiettivi principali, lo scudetto e la Champions League. Gasperini sceglie la coppia Pessina-Malinovskyi a supporto di Zapata, con Muriel inizialmente in panchina. I bianconeri rispondono con un 4-4-2 classico, con Kulusevski a fare da spalla a Ronaldo: fuori Dybala e Morata, pronti a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci siamo: al Mapei Stadium di Reggio Emiliasi giocano la finale di Coppa Italia, di fronte a oltre 4mila spettatori. Una gara attesissima dai supporterche, dopo la delusione di due anni fa contro la Lazio, vogliono tornare a festeggiare un trofeo a 58 anni di distanza dalla prima e unica volta. Di mezzo c’è ladi Pirlo, reduce da una stagione deludente e che vede nella Coppa Italia l’ultimo appiglio per rendere meno amara un’annata dove sono sfuggiti gli obiettivi principali, lo scudetto e la Champions League. Gasperini sceglie la coppia Pessina-Malinovskyi a supporto di Zapata, con Muriel inizialmente in panchina. I bianconeri rispondono con un 4-4-2 classico, cona fare da spalla a Ronaldo: fuori Dybala e Morata, pronti a ...

Atalanta_BC : ?? In campo così al Mapei Stadium! ?? Here's our #StartingXI to face Juventus! Presented by @Plus500 #AtalantaJuve… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia la finale di #TIMVISIONCUP ???? Un solo obiettivo: ???????????????? ?? #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - SkySport : Atalanta-Juventus 1-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - ggww226 : La differenza tra Atalanta e Juventus? All'Atalanta nessuno regala niente. #Atalanta #AtalantaJuventus #CoppaItalia -