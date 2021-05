Atalanta-Juve match equilibrato, ma i bookmakers dicono “nerazzurri favoriti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mentre in campionato la lotta per la zona Champions è ancora aperta, Atalanta e Juventus mettono in pausa la Serie A per buttarsi nella finale di Coppa Italia di mercoledì, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’Atalanta, già sicura del posto nell’Europa di prima fascia, parte con un piccolo vantaggio nel pronostico degli analisti di Stanleybet.it, che danno il trionfo dei bergamaschi a 1,85, mentre la coppa in mano alla Juve (sarebbe la 14^) si gioca a 1,95. Anche nei 90 minuti l’equilibrio la fa da padrone. Quanto all’esito nei tempi regolamentari, il segno «1» dell’Atalanta è a 2,50, il «2» dei bianconeri a 2,85. Il pari, che manderebbe le due squadre ai supplementari, vale 3,35. Due attacchi prolifici non si traducono nell’occasione in un Over facile, visto che l’esito si mantiene a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mentre in campionato la lotta per la zona Champions è ancora aperta,ntus mettono in pausa la Serie A per buttarsi nella finale di Coppa Italia di mercoledì, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’, già sicura del posto nell’Europa di prima fascia, parte con un piccolo vantaggio nel pronostico degli analisti di Stanleybet.it, che danno il trionfo dei bergamaschi a 1,85, mentre la coppa in mano alla(sarebbe la 14^) si gioca a 1,95. Anche nei 90 minuti l’equilibrio la fa da padrone. Quanto all’esito nei tempi regolamentari, il segno «1» dell’è a 2,50, il «2» dei bianconeri a 2,85. Il pari, che manderebbe le due squadre ai supplementari, vale 3,35. Due attacchi prolifici non si traducono nell’occasione in un Over facile, visto che l’esito si mantiene a ...

