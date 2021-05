Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali: Malinovskyi con Zapata, Pirlo sceglie Kulusevski e Ronaldo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci siamo: al Mapei Stadium di Reggio Emilia Atalanta e Juventus si giocano la finale di Coppa Italia, di fronte a oltre 4mila spettatori. Una gara attesissima dai supporter nerazzurri che, dopo la delusione di due anni fa contro la Lazio, vogliono tornare a festeggiare un trofeo a 58 anni di distanza dalla prima e unica volta. Di mezzo c’è la Juventus di Pirlo, reduce da una stagione deludente e che vede nella Coppa Italia l’ultimo appiglio per rendere meno amara un’annata dove sono sfuggiti gli obiettivi principali, lo scudetto e la Champions League. Gasperini sceglie la coppia Pessina-Malinovskyi a supporto di Zapata, con Muriel inizialmente in panchina. I bianconeri rispondono con un 4-4-2 classico, con Kulusevski a fare da spalla a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci siamo: al Mapei Stadium di Reggio Emiliantus si giocano la finale di Coppa Italia, di fronte a oltre 4mila spettatori. Una gara attesissima dai supporter nerazzurri che, dopo la delusione di due anni fa contro la Lazio, vogliono tornare a festeggiare un trofeo a 58 anni di distanza dalla prima e unica volta. Di mezzo c’è lantus di, reduce da una stagione deludente e che vede nella Coppa Italia l’ultimo appiglio per rendere meno amara un’annata dove sono sfuggiti gli obiettivi principali, lo scudetto e la Champions League. Gasperinila coppia Pessina-a supporto di, con Muriel inizialmente in panchina. I bianconeri rispondono con un 4-4-2 classico, cona fare da spalla a ...

