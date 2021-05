Atalanta-Juve in campo alle 21 - Diretta In attacco Zapata supportato da Pessina e Malinovskyi

Advertising

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - Backn19bauer : @ildpaa Depa sj stanno mettendo d’accordo atalanta coppa italia e juve champions - webecodibergamo : Sono arrivate le formazioni, Muriel parte dalla panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

Commenta per primo La Juventus ha già alzato un trofeo contro l'. Ieri sera i due club si sono infatti affrontati sull'erba digitale della eTimVision Cup, competizione promossa da TimVision e giocata su PES 2021, il videogioco di calcio prodotto dalla ...Commenta per primo Una stagione da incorniciare per Cristian Romero . Il difensore, in prestito all'dalla Juventus , ha convinto tutti sia in campionato che in Champions League. Come scrive La Gazzetta dello Sport , i nerazzurri hanno deciso di esercitare il diritto di riscatto del centrale ...Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21 vedrà di fronte Atalanta e Juventus per assegnare il primo trofeo dell'anno (escludendo il ...Ci siamo! Questa è la notte della finale di Coppa Italia. Al Mapei Stadium, a Reggio Emilia, nell'impianto dove Andrea Pirlo ha vinto il suo primo tr ...