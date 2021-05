Atalanta - Juve: coprifuoco spostato a mezzanotte per il pubblico (Di mercoledì 19 maggio 2021) REGGIO EMILIA - E' ufficiale la deroga del c oprifuoco a mezzanotte per gli spettatori del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tifosi presenti sugli spalti, dunque, potranno tornare a casa senza ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) REGGIO EMILIA - E' ufficiale la deroga del c oprifuoco aper gli spettatori del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tifosi presenti sugli spalti, dunque, potranno tornare a casa senza ...

Advertising

juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - juventusfc : ?? @chiellini: «Siamo consapevoli delle difficoltà nell'affrontare l'@Atalanta_BC ma arriviamo qui con tanta voglia.… - Puledro5 : RT @CalcioFinanza: Coppa Italia, slitta il coprifuoco per gli spettatori di Atalanta-Juve - FeliceRaimondo : @GioVaiana92 In altri termini, all'Atalanta conviene restare seconda non per guadagnare di più sulla Juve ma per gu… -